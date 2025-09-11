11/09/2025
Tati Machado chora ao falar de luto após perder bebê: “Fundo do poço”

Escrito por Metrópoles
Tati Machado retornou à TV após a perda gestacional e se emocionou ao falar do caso. Nesta quarta-feira (10/9), a apresentadora retornou ao programa Saia Justa e abriu o coração sobre o luto com a perda do bebê.

“Estar de volta é uma forma de ocupar um pouco a minha cabeça, porque chega um momento em que ela fica vazia. […] Eu tenho uma marca para o resto da minha vida, eu vou caminhar com essa marca e ela está cravada no meu coração. E eu fico pensando que, de alguma maneira, vivi o melhor momento da minha vida”, disse.

Em seguida, Tati Machado explicou como foi o período de sofrimento.

“Veio o corte seco, eu estava aqui um dia e, no outro, não estava mais. Eu estava no fundo do poço, até mais baixo que o fundo do poço. É um pouco estranho, estou de volta em algo que não planejei, mas muito feliz de estar de volta. Eu me planejei para ter um filho no meu colo, para escutar um chorinho, limpar a fralda, eu me planejei para viver isso, e eu não vivi isso, meu colo estava vazio”.

Apesar da dor, a apresentadora Tati Machado afirmou que viveu um momento lindo: “Eu toparia viver tudo de novo, mesmo que terminasse da mesma forma, porque nunca faltou amor”, pontuou.

