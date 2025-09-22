Taxista escapa da morte porque descansava deitado em carro atingido por árvore

O taxista Antônio Venâncio da Silva, de 64 anos, sobreviveu a um acidente durante o temporal que atingiu a cidade de São Paulo nesta segunda-feira (22). Ele estava deitado no banco do motorista quando uma árvore de grande porte desabou sobre seu veículo na Rua Doutor Falcão Filho, ao lado da sede da Prefeitura, próximo ao Viaduto do Chá. Outros cinco carros também foram atingidos.

Venâncio voltou do almoço, estacionou o carro no ponto de táxi e “deitou” o banco para descansar. Segundo ele, tudo aconteceu muito rápido:

“Eu tinha acabado de almoçar, encostei o carro no ponto e arriei o banco para descansar um pouquinho. Deu a primeira pancada de vento. Na segunda, a árvore veio abaixo. Se eu tivesse ficado com a cabeça reta, tinha esmagado a minha cabeça. Na hora que senti o carro se mexer, já deitei para o lado direito e tirei a cabeça do encosto”, disse.

De acordo com imagens enviadas por um ouvinte da CBN, pedestres ajudaram o motorista a sair do veículo. Ele aparece andando normalmente após o resgate, mas não há informações oficiais sobre o estado de saúde dele. Já o carro ficou bastante danificado.

Preso dentro do carro após o impacto, ele tentou pedir ajuda:

“Eu fiquei gritando, mas ninguém apareceu. Aí liguei para o meu próprio celular para tentarem falar comigo. Meu filho veio aqui depois. Graças a Deus não deu nada mais sério. É só dor aqui na costela. Foi a primeira vez que passei por algo assim. Minha mulher estava chorando. Vida é vida, né?”

Táxi é destruído após queda de árvore durante temporal em SP — Foto: Klauson Dutra/CBN

O Tuca, que é manobrista, estava no local e ajudou no resgate:

“Eu vi o pessoal falando que tinha gente dentro do táxi e corri lá. Já tinha dois rapazes puxando a porta do passageiro e ele estava deitado esperando o passageiro chegar. A gente foi, puxamos ele, ele falou que estava com muita dor, mas não tinha machucado, não tinha nada nele. Aí a gente puxou ele, ele saiu do lado do banco do passageiro e puxamos ele por trás do banco do passageiro. Aí ele colocou a mão na porta e eu tirei a mão dele para ele não machucar por causa do estilhaço, mas ele saiu de boa, tranquilo, graças a Deus, não aconteceu nada de grave.”

Ventania e muita chuva

Toda cidade de São Paulo chegou a entrar em estado de atenção para alagamentos por volta das 13h45, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura. A Defesa Civil também emitiu um alerta severo de temporais.

O Corpo de Bombeiros informou que ventanias de 98km/h foram registradas na região do Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte, e de 87km/h na região do Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul. Mais de 534 mil clientes da Enel estão sem energia elétrica (boletim das 17h49).

Também teve um alagamento no saguão do Aeroporto de Congonhas, próximo ao portão quatro, quando a chuva entrou pelo teto, quase como uma cachoeira. Mesmo assim, a AENA, companhia responsável pelo Aeroporto de Congonhas afirma que o local está aberto para pousos e decolagens, mas que existem sete voos alternados, além de sete partidas e três chegadas canceladas.

No Aeroporto de Guarulhos, 18 voos foram alterados e 13 cancelados. O local está funcionando normalmente.

Os trens da linha 9-Rubi da CPTM não estão circulando entre as estações Pirituba e Jundiaí devido à queda de árvore na região da estação Vila Aurora.

Mais cedo, uma ventania fez com que telhas se soltassem do teto na estação Brás. Um passageiro teve ferimentos leves e foi levado à UPA da Mooca e parte do acesso principal da estação ainda está interditado. A companhia diz que isso não causou interferência na circulação de trens.