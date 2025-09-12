taylor-swift-pode-depor-em-caso-judicial-entre-blake-lively-e-baldoni

O julgamento do processo movido por Blake Lively contra Justin Baldoni está marcado para outubro. Segundo o Daily Mail, a defesa do cineasta solicitou que Taylor Swift seja chamada a depor em audiência prevista para o dia 20. O advogado, da cantora, contudo, nega que ela foi intimada.

A publicação também afirma que Swift tem ignorado as tentativas de reaproximação de Lively. Fontes relataram que a cantora não responde mensagens nem e-mails enviados pela atriz, com quem manteve longa amizade.

A disputa judicial teve início em 20 de dezembro de 2024, quando Lively processou Baldoni e seus sócios na produção de É Assim que Acaba (2024), filme estrelado e dirigido pelo ator. A atriz o acusou de assédio sexual, criação de ambiente hostil no set e tentativa de destruir sua reputação.

Baldoni negou as acusações e reagiu com ações próprias: pede US$ 250 milhões ao New York Times por divulgar as denúncias e outros US$ 400 milhões de Lively e do marido dela, Ryan Reynolds, alegando extorsão, difamação e invasão de privacidade.

Nos documentos apresentados à Justiça, Baldoni afirmou que Lively usava seus contatos famosos para intimidá-lo, citando Reynolds e Swift. O diretor anexou mensagens em que a atriz se referia à cantora como “um de seus dragões” e a si mesma como “Khaleesi”, personagem de Game of Thrones.

Blake Lively

Os atores Justin Baldoni e Blake Lively travam uma batalha judicial

Blake Lively e Justin Baldoni no filme É Assim que Acaba

A crise na amizade entre Lively e Swift tem gerado especulações entre fãs. Uma das faixas do 12º álbum da cantora, intitulada Ruin the Friendship (“Arruinar a Amizade”, em tradução livre), foi apontada como possível referência ao rompimento.

O distanciamento ficou ainda mais evidente após o anúncio do noivado de Swift com o jogador Travis Kelce, no fim de agosto. Na ocasião, Lively permaneceu em silêncio público e, segundo a imprensa internacional, não deve integrar a lista de convidados do casamento.