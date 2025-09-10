10/09/2025
TCU dá 180 dias para governo detalhar dados sobre obras do Novo PAC

O Tribunal de Contas da União (TCU) deu prazo de 180 dias para que o Ministério da Casa Civil detalhe informações a respeito de obras do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). A decisão foi proferida em sessão plenária desta quarta-feira (10/9).

O TCU quer que o ministério apresente valores totais, cronogramas, porcentuais de execução, etapas concluídas e previsão de término das obras.

O órgão de controle determinou, também, que sejam apresentados indicadores de desempenho que demonstrem a avaliação e o progresso das obras, com informações incluindo execução física, respeito aos prazos e aderência ao orçamento.

Ainda conforme a avaliação do TCU, a Casa Civil deve esclarecer dados sobre as fontes de financiamento de cada empreendimento. O ministério fica obrigado, também, a explicar os critérios usados para incluir projetos no programa, sejam eles aprovados pelo Comitê Gestor (CGPAC) ou selecionados pela modalidade PAC Seleções.

Sugestão

o TCU sugeriu a criação de um sistema informatizado com informações sobre os mais de 20 mil empreendimentos do Novo PAC. Para o Tribunal, só devem participar de seleções de obras de mobilidade os municípios que já possuam um plano de mobilidade aprovado. A medida já é prevista na Lei 12.587/2012.

