TCU divulga resultado final da discursiva; veja próximas datas

O TCU publicou, nesta sexta (19/9), o resultado final da prova discursiva do concurso para Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) e convocou para as próximas etapas. As respostas aos recursos (enviados em 1º e 2/9) ficarão disponíveis em 26/9 no site do Cebraspe.
Como consultar os recursos
-
26/9: justificativas dos recursos contra o resultado provisório da discursiva (no site do Cebraspe).
Próximas datas importantes
-
28/9: procedimento de heteroidentificação (candidatos negros).
-
Consulte local/horário a partir de 24/9 no site do Cebraspe.
-
Chegue com 1h de antecedência e leve documento de identidade original.
-
-
8/10: resultado provisório da avaliação biopsicossocial (PcD) e da heteroidentificação.
-
21/10: resultado final da biopsicossocial e da heteroidentificação e resultado provisório do desempate de notas.
Desempate de notas — envio de documentos
-
Janela de envio: 22/9 (10h) a 23/9 (18h) — upload no site do Cebraspe.
-
Comprovações aceitas:
-
Idade: certidão de nascimento com horário (sem envio = considera-se 23h59min59s).
-
Função de jurado: certidões/declarações dos TJ’s ou TRF’s.
-
Panorama do concurso TCU (TEFC)
-
Banca: Cebraspe
-
Vagas: 40 imediatas + 20 CR
-
Cargo: Técnico Federal de Controle Externo (nível médio)
-
Salário inicial: R$ 15.128,26
-
Inscrições: 30/5 a 17/6 | Taxa: R$ 70
-
Provas (Brasília/DF): 3/8/2025
-
Manhã: objetiva | Tarde: discursiva
-
-
Etapas:
-
1ª: objetivas + discursiva (eliminatório e classificatório)
-
2ª: programa de formação (eliminatório)
-
Fonte: TCU/Cebraspe
Redigido por ContilNet