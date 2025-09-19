TCU divulga resultado final da discursiva; veja próximas datas

O TCU publicou, nesta sexta (19/9), o resultado final da prova discursiva do concurso para Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) e convocou para as próximas etapas. As respostas aos recursos (enviados em 1º e 2/9) ficarão disponíveis em 26/9 no site do Cebraspe.

Como consultar os recursos

26/9: justificativas dos recursos contra o resultado provisório da discursiva (no site do Cebraspe).

Próximas datas importantes

28/9 : procedimento de heteroidentificação (candidatos negros). Consulte local/horário a partir de 24/9 no site do Cebraspe. Chegue com 1h de antecedência e leve documento de identidade original .

8/10 : resultado provisório da avaliação biopsicossocial (PcD) e da heteroidentificação .

21/10: resultado final da biopsicossocial e da heteroidentificação e resultado provisório do desempate de notas.

Desempate de notas — envio de documentos

Janela de envio: 22/9 (10h) a 23/9 (18h) — upload no site do Cebraspe.

Comprovações aceitas: Idade: certidão de nascimento com horário (sem envio = considera-se 23h59min59s ). Função de jurado: certidões/declarações dos TJ’s ou TRF’s .



Panorama do concurso TCU (TEFC)

Banca: Cebraspe

Vagas: 40 imediatas + 20 CR

Cargo: Técnico Federal de Controle Externo (nível médio)

Salário inicial: R$ 15.128,26

Inscrições: 30/5 a 17/6 | Taxa: R$ 70

Provas (Brasília/DF): 3/8/2025 Manhã: objetiva | Tarde: discursiva

Etapas: 1ª: objetivas + discursiva (eliminatório e classificatório) 2ª: programa de formação (eliminatório)



Fonte: TCU/Cebraspe

Redigido por ContilNet