“Tem cerveja e picanha”: as tretas no zap do condomínio de Bolsonaro

Após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da trama golpista, que pretendia manter o ex-mandatário no poder e impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente, em 2022, o grupo de WhatsApp do condomínio onde Bolsonaro ferveu de discussões.

O Metrópoles teve acesso a mensagens de vizinhos que se dividiram sobre assuntos relacionados a possíveis manifestações a favor do ex-presidente.

Tudo começou com o alerta de uma moradora, sobre a presença de ambulantes próximo ao condomínio, vendendo itens com a “logomarca” Bolsonaro. Ela questiona se alguém está sabendo de alguma manifestação marcada para os próximos dias.

Em seguida outro morador reforça a reclamação. “A entrada do nosso condomínio está com uma aparência desagradável e desorganizada. Sugiro que a administração intervenha”, comenta.

Só que outros moradores levaram o “problema” de maneira mais leve. “Virou Copa do Mundo”, diz um deles. “A final da ‘Copa’ é amanhã! Já comprei a cerveja e a picanha”, responde outro morador do condomínio, fazendo menção à possibilidade de Bolsonaro deixar a prisão domiciliar e ir para um presídio, cumprir os 27 anos da pena que lhe foi imposta pelo STF – 24 deles em regime fechado.

Em seguida, outro morador, que parece ser o administrador do grupo, retruca a mensagem. “Pessoal, por favor. Não comecemos”, alerta.

Churrasco

Na noite dessa sexta, um churrasco, organizado por uma moradora do condomínio onde vive o ex-presidente, aconteceu noite adentro. A celebração ocorreu um dia depois de o ex-mandatário ter sido condenado pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

O grupo de opositores do ex-presidente se reuniu no condomínio, com músicas, bebidas e churrasco. A organizadora do evento, que não quis se identificar, recebeu a reportagem no local e comentou sobre a iniciativa, feita de forma pacífica no quintal da própria casa. “Estamos comemorando a favor da democracia. É um sentimento de alívio”, disse.

Na festa, decorações com bordados e mensagens de resistência foram penduradas. “A Linhas da Resistência, que é um grupo que borda temas ligados a direitos humanos, defesa da democracia, do meio ambiente e da comunidade LGBT, veio para decorar a festa. Isso começou em 2022, na campanha eleitoral. É exatamente para criar uma mobilização e uma sensibilização para que a gente não reelegesse o Bolsonaro”, afirmou Helena Silva, funcionária pública aposentada.

Vigília

Também na noite de sexta, mais uma vez, um grupo de apoiadores se reuniu em uma vigília, nas proximidades do condomínio de Bolsonaro. Nas vigílias pró-Bolsonaro, usualmente, homens e mulheres chegam vestidos com roupas nas cores verde e amarela, com bandeiras dos Estados Unidos e Israel. Durante as reuniões, os participantes, muito emocionados, oram e cantam louvores pela anistia do ex-presidente.

Condenação

A Primeira Turma do STF fechou, nessa quinta-feira (11/9), em 4 x 1, o julgamento da trama golpista, condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados dele por crimes como organização criminosa e golpe de Estado.

É a primeira vez que um ex-presidente do Brasil é condenado por crimes contra a democracia. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista.