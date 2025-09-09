Temperatura vai aos 30ºC nesta terça (9/9) em São Paulo. Veja previsão

A terça-feira (9/9) em São Paulo será marcada por predomínio de sol entre poucas nuvens, elevação significativa das temperaturas durante o dia, com baixos índices de umidade do ar nas primeiras horas da tarde.

Por causa da aproximação de uma frente fria pelo oceano, o dia pode ter rajadas de vento acima dos 60 quilômetros por hora. Não há, no entanto, previsão de chuva, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

Previsão do tempo para terça

Temperaturas variam entre 18°C e 30°C

Umidade relativa do ar em declínio, com valores mínimos na faixa dos 30%.

Ventos podem chegar a 60 km/h.

Não há previsão de chuva.

Na quarta-feira (10/9), as temperaturas podem ter uma pequena queda em função da passagem rápida de uma frente fria de fraca atividade e bem afastada sobre o oceano, variando entre mínima de 14°C durante a madrugada e a máxima em torno dos 25°C. O dia termina com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva significativa.

Depois, volta a esquentar na quinta-feira (11/9) com previsão de máxima ao redor dos 28°C e índices mínimos de umidade do ar próximos aos 30% a ligeiramente abaixo em alguns bairros.

As simulações atmosféricas mais recentes indicam uma queda mais acentuada das temperaturas a partir da sexta-feira (12/9), o que vai deixar o final de semana com sensação de frio na capital e cidades da região metropolitana mas sem previsão de chuva significativa.