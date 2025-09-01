Tempero comum é um aliado para a memória, imunidade e saúde do coração

Quer viver mais e melhor? Hábitos que garantem a longevidade podem estar ao seu alcance, além do que se imagina. Comer bem é fundamental, e existem alguns ingredientes que colaboram com essa missão. É o caso do alho, tempero presente na rotina da maioria dos brasileiros.

De acordo com a médica Elodia Avila, o principal composto que torna o alho um verdadeiro “remédio natural” é a alicina.

Esse componente, responsável pelo cheiro característico do item, se forma quando o tempero é amassado ou picado antes do preparo das receitas

A alicina possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o que a torna poderosa para a saúde. Ela combate os radicais livres, prevenindo o envelhecimento celular.

Para aproveitar ao máximo seus benefícios, Elodia recomenda picar ou amassar o alho e aguardar cerca de 10 minutos antes de consumi-lo. “Esse tempo é fundamental para ativar a formação da substância que promove a longevidade. Evite aquecer imediatamente, pois o calor reduz a ação da alinase”, alerta a especialista.

Confira outros benefícios do tempero popular

A médica, cirurgiã plástica formada pela Universidade de São Paulo (USP) com pós-graduação em nutrologia e especialização em neurociências, destaca que o alho ajuda o corpo a envelhecer com saúde em diversos aspectos.

4 imagens

O tempero soma ativos que ajudam no combate de doenças hepáticas

2 de 4

O alho é um poderoso aliado para o controle da pressão arterial

3 de 4

A memória também é beneficiada com a inclusão do alho na dieta

4 de 4

O tempero favorece a imunidade

Saúde em Dia/ Reprodução

Segundo a profissional, ele é um ótimo aliado para memória, protegendo as células cerebrais contra o estresse oxidativo e prevenindo o declínio cognitivo. “Para o coração, ajuda a controlar a pressão arterial e os níveis de colesterol, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares — as principais causas de mortalidade”, destaca Elodia.

Quando se trata da saúde dos idosos, Elodia avalia que incluir o tempero na dieta terá um impacto muito positivo na prevenção de infecções. “A alicina se torna um importante reforço para as defesas do organismo, tendo um destaque especial para o aumento da imunidade“, avalia.

O bom aporte de fibras e vitaminas do tempero auxiliam a saúde do fígado

Em entrevista anterior à coluna, a nutricionista Jana Caiado destacou, ainda, outros nutrientes essenciais que colaboram para a saúde do fígado, como as fibras, vitaminas C e B6, cálcio, ferro e selênio.

“Esses nutrientes ajudam na prevenção de doenças crônicas, tudo isso com baixo valor calórico — cerca de 149 kcal a cada 100 gramas”, explicou Jana Caiado.

Cuidados necessários!

Embora o tempero garanta inúmeros ganhos para a saúde geral do organismo, ele pode não ser indicado para todos. Por ser rico em FODMAPs (carboidratos de difícil digestão), Jana alerta que o alho pode causar desconfortos gastrointestinais, como gases, inchaço e diarreia, especialmente em pessoas com síndrome do intestino irritável, fermentação intestinal e endometriose.

Antes de qualquer intervenção de saúde, consulte um médico ou um especialista

Outro ponto importante é a interação do alho com certos medicamentos. “O tempero pode aumentar o risco de sangramento em quem faz uso de anticoagulantes, por exemplo. Por isso, é fundamental consultar um médico antes de iniciar suplementos à base de alho ou aumentar significativamente o consumo, especialmente para quem está em tratamento medicamentoso”, alerta Jana Caiado.

