Temporal assusta moradores e banzeiro do Madeira afunda voadeiras

Vento forte e ondas obrigam pescadores a atracar na beira; embarcações pequenas foram atingidas pelo balanço do rio

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um temporal atingiu o distrito de Nazaré, em Porto Velho (RO), e provocou banzeiro forte no Rio Madeira nesta sexta-feira (05). O balanço das águas afundou voadeiras e obrigou pescadores a encostar as embarcações na margem para evitar novos danos. Moradores relataram rajadas de vento e chuva intensa que levantaram ondas e tornaram a navegação insegura no trecho.

Reprodução

De acordo com relatos locais, a força do banzeiro surpreendeu quem estava no rio e também quem estava nas áreas ribeirinhas, onde o nível das ondas subiu rapidamente. Até o momento, a comunidade ainda faz o levantamento de perdas e danos materiais.

O fenômeno conhecido como banzeiro é comum no Madeira em períodos de vento forte e mudança súbita de tempo, elevando a altura das ondas e exigindo redobrada atenção de ribeirinhos e condutores de pequenas embarcações.

Fonte: Rondônia Notícias
Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.