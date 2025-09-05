Temporal assusta moradores e banzeiro do Madeira afunda voadeiras

Um temporal atingiu o distrito de Nazaré, em Porto Velho (RO), e provocou banzeiro forte no Rio Madeira nesta sexta-feira (05). O balanço das águas afundou voadeiras e obrigou pescadores a encostar as embarcações na margem para evitar novos danos. Moradores relataram rajadas de vento e chuva intensa que levantaram ondas e tornaram a navegação insegura no trecho.

De acordo com relatos locais, a força do banzeiro surpreendeu quem estava no rio e também quem estava nas áreas ribeirinhas, onde o nível das ondas subiu rapidamente. Até o momento, a comunidade ainda faz o levantamento de perdas e danos materiais.

O fenômeno conhecido como banzeiro é comum no Madeira em períodos de vento forte e mudança súbita de tempo, elevando a altura das ondas e exigindo redobrada atenção de ribeirinhos e condutores de pequenas embarcações.

Fonte: Rondônia Notícias

Redigido por ContilNet