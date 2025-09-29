Tenente aposentado suspeito de feminicídio se entrega e é preso em Rio Branco

O 2° tenente aposentado da Polícia Militar do Acre, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (29), após se apresentar espontaneamente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Rio Branco. Ele é acusado de matar a companheira, Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, com três tiros no último sábado (27), dentro da residência do casal, localizada na Rua Maçã, no bairro Mocinha Magalhães.

A Justiça havia decretado a prisão temporária do militar no mesmo dia do crime. Desde então, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar estavam mobilizadas em buscas pelo suspeito.

O crime

De acordo com informações da investigação, Ionara foi assassinada dentro de casa, na frente das duas filhas do casal, de 3 e 7 anos. Testemunhas relataram que antes dos disparos houve uma discussão entre os dois. O militar utilizou uma pistola calibre .40 para cometer o crime e, em seguida, fugiu do local.

Moradores da região afirmaram ter visto o suspeito caminhando em via pública com a arma em mãos logo após o homicídio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando chegou à residência a vítima já não apresentava sinais vitais. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Trajetória do suspeito

Reginaldo ingressou na Polícia Militar do Acre na década de 1980 e se aposentou como 2° tenente em 2018, após mais de 30 anos de serviço. Em 2022, retornou às atividades administrativas no Quartel do Comando-Geral, por meio do Corpo de Voluntários da Reserva Remunerada.

Relato da família

Uma das irmãs de Ionara contou à polícia que o crime pode ter sido motivado por uma possível traição descoberta pela vítima. O relacionamento entre Ionara e Reginaldo teria começado em setembro do ano passado e, em novembro, os dois decidiram morar juntos.