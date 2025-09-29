29/09/2025
Universo POP
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?

Tenente aposentado suspeito de feminicídio se entrega e é preso em Rio Branco

Homem éacusado de matar a companheira, Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, com três tiros

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O 2° tenente aposentado da Polícia Militar do Acre, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (29), após se apresentar espontaneamente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Rio Branco. Ele é acusado de matar a companheira, Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, com três tiros no último sábado (27), dentro da residência do casal, localizada na Rua Maçã, no bairro Mocinha Magalhães.

Tenente aposentado suspeito de feminicídio se entrega e é preso em Rio Branco. Foto: Reprodução

A Justiça havia decretado a prisão temporária do militar no mesmo dia do crime. Desde então, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar estavam mobilizadas em buscas pelo suspeito.

O crime

De acordo com informações da investigação, Ionara foi assassinada dentro de casa, na frente das duas filhas do casal, de 3 e 7 anos. Testemunhas relataram que antes dos disparos houve uma discussão entre os dois. O militar utilizou uma pistola calibre .40 para cometer o crime e, em seguida, fugiu do local.

Moradores da região afirmaram ter visto o suspeito caminhando em via pública com a arma em mãos logo após o homicídio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando chegou à residência a vítima já não apresentava sinais vitais. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Trajetória do suspeito

Reginaldo ingressou na Polícia Militar do Acre na década de 1980 e se aposentou como 2° tenente em 2018, após mais de 30 anos de serviço. Em 2022, retornou às atividades administrativas no Quartel do Comando-Geral, por meio do Corpo de Voluntários da Reserva Remunerada.

Relato da família

Uma das irmãs de Ionara contou à polícia que o crime pode ter sido motivado por uma possível traição descoberta pela vítima. O relacionamento entre Ionara e Reginaldo teria começado em setembro do ano passado e, em novembro, os dois decidiram morar juntos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost