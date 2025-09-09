Tenente-coronel da PM é preso por suspeita de estupro contra estagiária e outras duas mulheres

O tenente-coronel da Polícia Militar Alexandre José Dall Acqua foi preso nesta segunda-feira (8) em Juína (MT), a 737 km de Cuiabá, suspeito de estuprar uma estagiária e outras duas mulheres. Exonerado do cargo em agosto, após a primeira denúncia, ele se apresentou voluntariamente à Justiça e está recolhido em unidade militar de Cuiabá, à disposição do Judiciário.

Segundo a Polícia Militar, o inquérito tramita sob sigilo por envolver crimes sexuais contra mulheres. A Corregedoria-Geral da corporação segue com as apurações e informou que presta apoio emocional e psicológico às vítimas e familiares.

A defesa do oficial afirma que ele é inocente e diz que Dall Acqua “está determinado a esclarecer os rumores que colocaram em dúvida sua reputação”. Os advogados sustentam que, em um dos casos, o militar não estava no local apontado pela denunciante e citam o controle de acesso do estabelecimento — que, segundo a defesa, indicaria que o local estava trancado na data dos fatos, reforçando o álibi.

O oficial se apresentou na 11ª Vara Especializada da Justiça Militar e, após a formalização da prisão, foi encaminhado para unidade militar. Nomes das vítimas e detalhes dos depoimentos não foram divulgados por conta do sigilo.

Fonte: g1 MT; Polícia Militar de Mato Grosso (notas oficiais)

Redigido por: Contilnet