Tênis: Bia Haddad desiste de torneio em Pequim e encerra temporada

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tenis:-bia-haddad-desiste-de-torneio-em-pequim-e-encerra-temporada

A temporada chegou ao fim para Bia Haddad. A principal tenista brasileira anunciou, nesta segunda-feira (22/9), que não disputará competições em 2025. A atleta tinha o WTA 1000 de Pequim, que começaria nesta quarta (24/9), como último compromisso no ano.

3 imagensEm 2025, Bia Haddad conquistou o terceiro título do WTA de Nottingham.Brasileira desistiu do torneio de Pequim.Fechar modal.1 de 3

Bia Haddad Maia, principal tenista do Brasil.

Clive Brunskill/Getty Images2 de 3

Em 2025, Bia Haddad conquistou o terceiro título do WTA de Nottingham.

Clive Brunskill/Getty Images3 de 3

Brasileira desistiu do torneio de Pequim.

Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images

Em post nas redes sociais, Bia Haddad alega que precisa desse tempo para descansar “o corpo e a mente”. Além disso, a tenista agradeceu ao corpo técnico, a família, aos patrocinadores e aos torcedores pelo apoio durante o ano de 2025.

Com a desistência do WTA 100 de Pequim, Bia Haddad deverá sair do top-40 da Associação Feminina de Tênis (WTA). Já é certo que ela perderá 65 pontos no ranking mundial.

Leia também

Veja a publicação de Bia Haddad:

 

Ver esta publicação no Instagram

 

Uma publicação partilhada por Beatriz Haddad Maia (@biahaddadmaia)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost