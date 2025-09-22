Tênis: Bia Haddad desiste de torneio em Pequim e encerra temporada

A temporada chegou ao fim para Bia Haddad. A principal tenista brasileira anunciou, nesta segunda-feira (22/9), que não disputará competições em 2025. A atleta tinha o WTA 1000 de Pequim, que começaria nesta quarta (24/9), como último compromisso no ano.

Bia Haddad Maia, principal tenista do Brasil.

Em 2025, Bia Haddad conquistou o terceiro título do WTA de Nottingham.

Brasileira desistiu do torneio de Pequim.

Em post nas redes sociais, Bia Haddad alega que precisa desse tempo para descansar “o corpo e a mente”. Além disso, a tenista agradeceu ao corpo técnico, a família, aos patrocinadores e aos torcedores pelo apoio durante o ano de 2025.

Com a desistência do WTA 100 de Pequim, Bia Haddad deverá sair do top-40 da Associação Feminina de Tênis (WTA). Já é certo que ela perderá 65 pontos no ranking mundial.

