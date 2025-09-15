Tereza Cruvinel lança, em Brasília, livro sobre a criação da EBC

A jornalista Tereza Cruvinel está lançando o livro Memórias de Um Desafio: a Guerra da TV Pública e a Criação do Sistema EBC. A obra literária será oficialmente lançada em Brasília, nesta quarta-feira (17/9), pela Tagore Editora, em um evento no Bar Beirute (109 Sul), a partir das 18h30.

No livro, a autora traz detalhes e histórias inéditas da criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), da qual ela foi a primeira presidente.

“Em 2007, um movimento social liderado por Gilberto Gil obteve de Lula o compromisso de criar a TV pública nacional. Recebi de Lula e do ministro Franklin Martins o desafio de implantá-la, a partir da criação de uma empresa pública de comunicação, a EBC. Conto esta história e tudo que aconteceu em torno dela no livro”, diz a jornalista.

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) é uma empresa pública federal que possui um conglomerado de mídia no Brasil. Ela foi criada para prestar serviços de radiodifusão pública e gerir as emissoras de rádio e televisão públicas federais.

Serviço

Quarta-feira (17/9), a partir das 18h30, no Bar Beirute (109 Sul). Classificação indicativa livre. Entrada gratuita.