Terremoto de magnitude 5,7 atinge a Colômbia

Um terremoto de magnitude 5,7 na escala Richter atingiu a Colômbia, na madrugada deste domingo (14/9). A informação foi divulgada pelo Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ).
De acordo com o relatório do instituto alemão, o abalo aconteceu a uma profundidade de 10 quilômetros. O terremoto, disse o GFZ, foi registrado a 5 quilômetros de Uramita, cidade da Colômbia que fica a aproximadamente 500 quilômetros da capital Bogotá.
O mesmo tremor também foi detectado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O instituto norte-americano, contudo, disse que o terremoto teve magnitude de 5,4.
Ainda não há informações sobre feridos.