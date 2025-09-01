The Rock perde 27 kg e nova aparência choca fãs: veja antes e depois

O ator Dwayne Johnson, mundialmente conhecido como The Rock, surpreendeu os fãs ao aparecer com uma silhueta bem diferente. Famoso pelo porte físico musculoso, o astro de Hollywood perdeu cerca de 27 kg para interpretar um novo papel no cinema.

Victor Boyko/Getty Images for Miu Miu

Transformação para o cinema

Segundo o The Times of India, The Rock reduziu seu peso de 136 kg para 109 kg. A mudança faz parte da preparação para viver o lutador de MMA Mark Kerr no filme The Smashing Machine.

Em entrevista ao New York Post, ele revelou os desafios da transformação:

“Este é o seu caminho, é isso que você faz e é isso que Hollywood quer que você faça”, disse o ator.

Reação dos fãs

Nas redes sociais, a mudança no visual não passou despercebida. Diversos internautas comentaram:

  • “O que aconteceu com o The Rock?”, questionou um perfil.

  • “Nossa, ele está tão diferente”, escreveu outro fã.

  • “Uau”, reagiu um terceiro.

  • “Ele perdeu muito peso”, destacou outro seguidor.

📸 Confira o antes e depois da transformação!

Victor Boyko/Getty Images for Miu Miu

Fonte: The Times of India / NY Post
