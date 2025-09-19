“The Voice Brasil” ganha data de estreia no SBT e Disney+

A nova edição do “The Voice Brasil” ganhou uma data de estreia nesta sexta-feira (19). Desta vez, a competição musical será exibida simultaneamente no SBT e no Disney+ e terá Boninho como showrunner e co-produtor.

Comandada por Tiago Leifert, o reality ainda contará com um time de jurados formado por Mumuzinho, Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles.

A temporada estreia com novo palco, cenário renovado e dinâmica de exibição ampliada. Após a exibição simultânea com o SBT, o reality continua no Disney+, onde o assinante terá uma experiência exclusiva, com convidados musicais especiais e reacts do show, além de uma interação entre técnicos e participantes.

O ex-diretor do “BBB”, na TV Globo, Boninho ficara responsável pela direção do jogo. Ele encerrou o contrato com da emissora carioca em setembro de 2023, após 40 anos de trabalho.

O que esperar do The Voice Brasil 2025?

Com estreia prevista para 6 de outubro, o programa será exibido simultaneamente nas duas plataformas e ganhará um especial de 20 minutos, que será transmitido exclusivamente pelo Disney+ ao final de cada episódio semanal.

Todos os programas ficarão disponíveis na íntegra no catálogo do serviço de streaming.