Thiago Brava se pronuncia sobre suposta briga com Gusttavo Lima

Thiago Brava abriu o jogo sobre a suposta briga que teve com Gusttavo Lima. Após um vídeo dos cantores conversando em um show viralizar, o sertanejo decidiu se pronunciar sobre o desentendimento com O Embaixador.
No Instagram, Thiago Brava afirmou que não existe qualquer briga entre eles e que tudo não passou de uma piada interna.
“Não tem nada de briga, não tem nada de treta, tanto que fizemos um show juntos agora em São Luís e meu pai (Gusttavo) me deu uma carona de volta, me trouxe para Goiânia e ainda falou dentro do avião: ‘Está vendo? Quem é o pai de quem?’”, brincou Thiago Brava.
Gusttavo Lima e Thiago Brava
Thiago Brava
Gusttavo Lima
Gusttavo Lima abre Na Praia Festival 2025, em Brasília
Foto: Nina Quintana/Metrópoles
O cantor ressaltou que ficou um clima estranho após a conversa no show, mas tudo foi resolvido. “A gente já tinha conversado, tinha bebido cachaça juntos e podem ficar tranquilos que o prefeito e o presidente estão em paz”, finalizou.
