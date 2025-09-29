thiago-cordeiro-fala-sobre-“entre-astros”-na-leodias-tv,-com-fernanda-souza-na-estreia

A LeoDias TV lança na próxima quarta-feira (1º/10), às 19h, sua mais nova atração semanal: o programa “Entre Astros”, comandado por Thiago Cordeiro. A produção chega para ocupar a faixa de quarta-feira à noite e promete unir astrologia, entretenimento e celebridades em um formato inédito no país.

Thiago não esconde a empolgação com a estreia e afirma que o projeto é a realização de um sonho. “Eu estou muito feliz com a estreia do Entre Astros na Leo Dias TV, na próxima quarta. É, na verdade, um sonho realizado, pois sempre quis popularizar assuntos astrológicos e energéticos unindo com grandes personalidades brasileiras”, declarou.

Thiago Cordeiro e Fernanda Souza
Astrólogo do portal LeoDias, Thiago Cordeiro
Thiago Cordeiro é astrólogo, artista e espiritualista

Segundo o apresentador, a ideia é aproximar temas que normalmente circulam em conversas informais do grande público. “O programa é um mix de fofoca, entretenimento e assuntos astrológicos que costumam ficar ‘na boca do povo’. Afinal de contas, todo mundo tem curiosidade sobre ‘qual signo combina com o seu’, ou então, sobre como ‘atrair os seus sonhos, desejos, um relacionamento ou até dinheiro’, não é mesmo?!”, afirmou.

Com linguagem leve e interativa, o Entre Astros aposta em entrevistas fora do convencional. Thiago explica que o objetivo é surpreender os convidados e, ao mesmo tempo, divertir o público. “É uma verdadeira mistura televisiva em que eu faço perguntas completamente diferentes para o entrevistado da semana. Eu tenho certeza que todo mundo vai se divertir.”

Na estreia, o programa recebe Fernanda Souza. Thiago garante que a conversa vai surpreender os fãs da atriz e apresentadora. “Na primeira semana eu recebi a maravilhosa Fernandinha Souza num papo tão bacana que todo mundo vai ficar viciado. Imagine Fernandinha contando os segredos dela de uma forma completamente inédita?! Eu não vou contar mais nada porque eu quero todo mundo assistindo Entre Astros”, adiantou.

Com estreia marcada para o dia 1º de outubro, às 19h15, o novo programa da LeoDias TV promete ser um dos grandes destaques da grade, trazendo uma combinação de entretenimento, astrologia e personalidades que promete conquistar a audiência das noites de quarta-feira.