Thiago Wild perde para Tsitsipas e duelo da Copa Davis está empatado

Na tarde deste sábado (13/9), Thiago Wild entrou em quadra para o segundo jogo do Brasil na Copa Davis. O brasileiro enfrentou Stefanos Tsitsipas, número 27 do mundo, e acabou perdendo por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1.

A partida entre Brasil x Grécia pela Copa Davis está sendo realizado no Estádio Olímpico Spiros Louis, em Atenas, capital grega. Thiago Wild entrou em quadra de olho na vitória. Um triunfo diante de Tsitsipas deixaria a Seleção Brasileira muito bem no duelo.

Thiago Wild já em quadra! VAMOS! pic.twitter.com/dQqzyrUSOy — CBT (@cbtenis) September 13, 2025

Porém, com a derrota, agora os gregos empataram: 1 x 1. Antes do confronto entre Wild e Tsitsipas, João Fonseca entrou em quadra e derrotou Stefanos Sakellaridis por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3.

Agora, a decisão fica para domingo (14/9). Serão três jogos ao longo do dia, com duas partidas de simples e uma de duplas. Às 11h, a bolinha verde sobre para Rafael Matos/Marcelo Melos x Stefanos Tsitsipas/Petros Tsitsipas.

Na sequência acontecem dois jogos de simples: João Fonseca x Stefanos Tsitsipas e Thiago Wild x Stefanos Sakallaridis.