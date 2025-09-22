Thiaguinho se emociona com homenagem ao filho durante show em Goiânia

Thiaguinho se emocionou durante sua apresentação na turnê “Tardezinha”, em Goiânia, Goiás, no último sábado (20/9), ao receber uma homenagem ao seu primeiro filho, Bento, fruto do relacionamento com a influenciadora Carol Peixinho.

O bebê nasceu na madrugada de sexta-feira (19/9), na maternidade Pro Matre, em São Paulo. No palco, os músicos que acompanham Thiaguinho executaram uma versão especial da música “Derrama, Senhor”, e o público participou com um coro de bênçãos, mencionando o nome de Bento. O momento levou o cantor às lágrimas, registrando sua reação no primeiro show após o nascimento do filho.

Thiaguinho apresentou seu projeto "Tardezinha" neste sábado (20/9) após período afastado por conta da gestação de Carol Peixinho. Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam o nascimento do primeiro filho, Bento. Carol Peixinho publica foto com o filho Bento, do relacionamento com Thiaguinho. Homenagem ao filho marcou o final da apresentação no "Tardezinha".

Carol Peixinho e Thiaguinho compartilharam a chegada do filho nas redes sociais, publicando uma foto do recém-nascido acompanhada da seguinte legenda:

“Oi, gente! Cheguei! Sou eu, BENTO! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade! Fui muito esperado e já recebi tanto carinho… Presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa… Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar! Estou começando minha vida cercado de amor, bênçãos e sorrisos, e mal posso esperar para conhecer cada um que torceu por mim! Obrigadinho a todos pelo carinho, pelas orações e pelo amor que já sinto no coração! Agora é hora de viver, crescer e espalhar alegria! Que Deus abençoe minha jornada! Me desejem energias positivas! Com muito amor, Bento e Família.”