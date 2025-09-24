24/09/2025
Thor Dantas busca apoio do MDB e diz que pode ser o ‘metiolate’ para curar feridas com o PT

Eu sei cuidar de machucado. Eu sei conversar e achar encontro de soluções. É a minha especialidade”, concluiu

Pré-candidato ao Governo do Acre pelo PSB, o médico infectologista Thor Dantas afirmou que deseja obter o apoio do MDB e de outras legendas para seu projeto político. A declaração foi dada em entrevista ao Em Cena, podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (22).

Thor Dantas é pré-candidato ao Governo/Foto: Reprodução

O MDB ainda não definiu qual candidatura majoritária apoiará nas eleições de 2026, mas informou que analisa o cenário e as propostas. Thor integra uma frente da esquerda que reúne, além do PSB, o PT, PV, Rede Sustentabilidade e PCdoB.

Questionado sobre como pretende lidar com as tensões existentes entre MDB e PT, após a derrota de Marcus Alexandre nas eleições municipais de 2024, Thor afirmou que pode ser o “metiolate da ferida” para ajudar a superar os problemas entre os dois partidos.

“Ficaram marcas ali. Ficam marcas. O processo é tão intenso que a gente acaba tendo machucados no caminho. A gente se machuca. Como as decisões que tomei dentro do PSB tenham deixado machucados, mas nada que um metiolate não resolva. Um machucado desse a gente cura com metiolate, faz o curativo e a mea culpa”, disse.

O pré-candidato reforçou a disposição em assumir responsabilidades e pedir desculpas, se necessário:

“Não tenho problema nenhum em assumir. Acho que essa é uma das minhas características positivas: pedir desculpas se achar que errei. Faço isso sem problema nenhum. Se pedir desculpa é o que precisamos fazer para continuar juntos, eu serei o primeiro a fazer isso”.

Thor explicou ainda que seu papel seria ajudar os partidos a se reconciliar:

“Eu acho que o PT e o MDB ficaram com alguns machucados naquele momento. Esse machucado não é comigo. Eu não machuquei e não fui machucado por ninguém. Não é disso que tô falando. Estamos falando de fazer o PT e o MDB a curarem seus machucados e eu posso ser o primeiro a ir lá e passar o metiolate. Eu sei cuidar de machucado. Eu sei conversar e achar encontro de soluções. É a minha especialidade”, concluiu.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

