Universo POP
Tiny Desk Brasil revela imagem do estúdio e anuncia data de estreia; confira

Desde que foi anunciado que o Brasil ganhará uma versão 100% nacional do icônico quadro Tiny Desk Brasil, os fãs estão ansiosos para saber como ficou o estúdio da gravação dos números musicais. O YouTube liberou a primeira imagem do cenário e revelou a data de estreia da atração.

A estreia acontece já no dia 7 de outubro. O nome da estreia é mantido em sigilo. Ao todo, foram gravados 10 mini shows no local, que fica localizado no escritório da Google no Brasil, na Avenida Faria Lima, em São Paulo.

O que o portal LeoDias pode adiantar é que os nomes passam pelos mais diversos gêneros musicais, e vão emocionar os fãs.

Na versão gringa, nomes como Taylor Swift, Bad Bunny e Billie Eilish já fizeram números icônicos no Tiny Desk da NPR. Brasileiros já marcaram presença por lá também, como Liniker, Milton Nascimento, Seu Jorge e Luiza Brina.

