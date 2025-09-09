Tiro acidental dado por melhor amigo deixa jovem em estado grave e com risco de paraplegia em Rio Branco

O jovem Francisco Nilson do Nascimento de Castro, de 22 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido por um disparo acidental nas costas no final da tarde desta terça-feira (9), dentro de uma residência localizada em uma área de invasão no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Francisco estava na casa de um amigo, que manuseava um revólver calibre 38. No momento em que a vítima se virou de costas para organizar um móvel, o disparo ocorreu acidentalmente, atingindo sua coluna e provocando um Traumatismo Raquimedular (TRM).

O tiro comprometeu os movimentos de Francisco, que já não apresentava resposta nos membros inferiores nem reagia a estímulos realizados pela equipe médica. Rapidamente, colegas colocaram o jovem em um carro particular e o deixaram na recepção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, saindo em seguida.

A vítima foi levada para a sala de Trauma, onde os profissionais constataram a gravidade do ferimento e solicitaram apoio de uma ambulância de suporte avançado do Samu, que realizou a transferência para o pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde é considerado grave.

A Polícia Militar foi acionada, colheu informações sobre o autor do disparo e realizou buscas, mas até o fechamento desta reportagem ninguém havia sido preso.

O caso será investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).