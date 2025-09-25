25/09/2025
Tiros em escola: secretário do Ceará reage a críticas da oposição

Escrito por Metrópoles
O Secretário-Chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, respondeu nesta quarta-feira (25/9) às críticas de oposicionistas após o ataque a tiros em uma escola de Sobral, que deixou dois estudantes mortos e outros três feridos. Entre eles estão Ciro Gomes (PDT), ex-governador do estado; Capitão Wagner (União Brasil), ex-deputado federal; e Roberto Cláudio (União Brasil), ex-prefeito de Fortaleza.

Em publicação no nas redes sociais, Chagas classificou as falas como “oportunismo” e “cretinice”.

“Diante do inaceitável caso de violência em Sobral, que choca todos nós, impressiona o nível de oportunismo e cretinice dos que querem tirar proveito político da dor e da tragédia. Ver as postagens de RC, Ciro, Wagner e alguns outros sobre o fato causa asco. É o esgoto da política”, escreveu. Para o secretário, “o momento é da união de todos contra o crime, e não de fazer politicagem barata”.

 

Ciro Gomes afirmou que o atual governador, Elmano de Freitas (PT), e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), têm “as mãos sujas de sangue inocente mais uma vez”.

O Capitão Wagner, por sua vez, afirmou: “O governo que prometeu um Ceará três vezes mais forte terá que se explicar à sociedade, porque o que vemos é um estado três vezes mais violento.”

Já Roberto Cláudio questionou a atuação do governo estadual ao lembrar de episódios recentes de violência: “Três tentativas de chacina no final de semana, 32 hectares de Mata Atlântica desmatados e uma tragédia com jovens estudantes em Sobral dentro da escola. Cadê o governador?”.

Ataque a tiros em escola

O ataque aconteceu na manhã desta quinta-feira (25/9), na Escola Estadual Luiz Felipe, localizada no bairro Campos Velhos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), os disparos foram feitos por suspeitos do lado de fora da instituição, durante o intervalo das aulas, quando muitos alunos estavam no pátio.

Ataque a escola de Sobral, no Ceará

As vítimas que morreram foram dois adolescentes de 16 e 17 anos. Outros três estudantes ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde, sem atualização oficial sobre o estado deles até o momento.

Ainda segundo a SSPDS, a motivação está ligada a disputas entre facções criminosas. Com uma das vítimas foram apreendidos drogas, uma balança de precisão e embalagens. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Forense seguem atuando para identificar e capturar os responsáveis.

Em nota, a pasta informou que “todos os esforços das Forças de Segurança estão sendo empregados no momento para localizar e capturar os envolvidos nas mortes dos adolescentes”.

