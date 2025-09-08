08/09/2025
Tiroteio deixa ao menos 5 mortos e 15 feridos em Jerusalém

Um tiroteio em Jerusalém Oriental deixou ao menos cinco pessoas mortas e outras 15 feridas, na manhã desta segunda-feira (8/9). Em comunicado, a polícia israelense informou que dois suspeitos do ataque foram “neutralizados”.

Até o momento, a polícia não divulgou as identidades dos envolvidos.

O atentado ocorreu em um importante cruzamento na entrada norte da cidade, em uma estrada que leva a assentamentos judaicos. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque.

Leia também

Enquanto a polícia diz que os agressores atiraram contra pessoas que esperavam em uma parada de ônibus, a mídia israelense aponta que os suspeitos também entraram em um ônibus e abriram fogo dentro do veículo.

Imagens mostram dezenas de pessoas fugindo do ponto de ônibus próximo ao local do ocorrido. Paramédicos que atenderam a ocorrência descreveram um cenário caótico, cheio de cacos de vidro e com pessoas feridas e inconscientes jogadas na rua e na calçada.

BREAKING: In a new update, at least three Israeli settlers were killed and 17 others injured, including three in critical condition, in the a shooting incident near the Ramot settlement junction north of occupied Jerusalem, according to Israeli reports. pic.twitter.com/yQVFYTmDto

— Quds News Network (@QudsNen) September 8, 2025

 

