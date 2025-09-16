Titular na Champions, Rodrygo não faz gol há mais de seis meses

Titular na vitória do Real Madrid contra o Olympique de Marseille, pela Champions League, Rodrygo não vive bom momento na carreira. O atacante brasileiro não marca um gol em uma competição oficial desde março deste ano, em confronto contra o Atlético de Madrid, no jogo de ida das oitavas de final da competição europeia da última temporada.

Na ocasião, o camisa 11 do Real Madrid marcou o primeiro gol do jogo, que terminaria em vitória dos Blancos por 2 x 1. Deste momento em diante, Rodrygo disputou 18 partidas, entre clube e seleção, e não marcou nenhuma vez.

3 imagens

Rodrygo não marca um gol em uma competição oficial desde março deste ano

Rodrygo não marca um gol em uma competição oficial desde março deste ano

Outro dado que comprova o mal momento do jogador é a sua falta de constância na titularidade do clube espanhol

Mateo Villalba Sanchez/Getty Images 3 de 3

A última vez que Rodrygo fez um gol foi em jogo das oitavas de final da Champions League

Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

Vale lembrar que antes do início da temporada 2025/26, o Real Madrid jogou um amistoso contra o WSG Tirol, da Áustria, e Rodrygo fez um dos quatro gols da vitória do time espanhol.

Outro dado que comprova o mal momento do jogador é a sua falta de constância na titularidade do clube espanhol. Nos últimos 10 jogos disputados pela equipe, o atacante foi titular em apenas dois, entrou em quatro e ficou de fora de outros quatro.

O Real Madrid volta a campo no próximo sábado (20/9), às 11h15, contra o Espanyol, no Estádio Santiago Bernabéu. O detalhe é que as duas equipes ainda não perderam no Campeonato Espanhol.