Titular na Champions, Rodrygo não faz gol há mais de seis meses

Titular na vitória do Real Madrid contra o Olympique de Marseille, pela Champions League, Rodrygo não vive bom momento na carreira. O atacante brasileiro não marca um gol em uma competição oficial desde março deste ano, em confronto contra o Atlético de Madrid, no jogo de ida das oitavas de final da competição europeia da última temporada.

Na ocasião, o camisa 11 do Real Madrid marcou o primeiro gol do jogo, que terminaria em vitória dos Blancos por 2 x 1. Deste momento em diante, Rodrygo disputou 18 partidas, entre clube e seleção, e não marcou nenhuma vez.

Vale lembrar que antes do início da temporada 2025/26, o Real Madrid jogou um amistoso contra o WSG Tirol, da Áustria, e Rodrygo fez um dos quatro gols da vitória do time espanhol.

Outro dado que comprova o mal momento do jogador é a sua falta de constância na titularidade do clube espanhol. Nos últimos 10 jogos disputados pela equipe, o atacante foi titular em apenas dois, entrou em quatro e ficou de fora de outros quatro.

O Real Madrid volta a campo no próximo sábado (20/9), às 11h15, contra o Espanyol, no Estádio Santiago Bernabéu. O detalhe é que as duas equipes ainda não perderam no Campeonato Espanhol.

