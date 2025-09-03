tjsp-suspende-lei-do-psiu,-que-acabava-com-limite-de-barulho-em-shows-e-eventos

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) suspendeu uma lei que acabava com o limite de ruído sonoro em shows e eventos na cidade. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (3/9). Na avaliação do TJSP, a lei que vigorava desde 2024 após um projeto do prefeito Ricardo Nunes (MDB) é inconstitucional.

A ação que questionava o projeto foi apresentada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) com a justificativa de que a alteração no Programa Silêncio Urbano (PSIU) foi aprovada às pressas durante uma votação que discutia outro assunto. A tese foi aceita pelo tribunal.

Conforme o julgamento do TJSP, a lei original buscava ajustar e aprimorar a gestão de resíduos sólidos no município. No entanto, foi alterada por meio de uma emenda parlamentar que não tinha conexão direta com o tema e criava exceções ao limite de ruído na cidade.

Inconstitucionalidade