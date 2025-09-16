“Tô nem aí”, diz Padilha sobre impasse com visto para os EUA. Vídeo

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse não estar preocupado com o impasse sobre o seu visto para os Estados Unidos, às vésperas da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU). O titular da Saúde foi escalado para estar na comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que embarca para Nova York neste domingo (20/9). A autorização para entrada do ministro no país ainda não foi concedida.

“Esse negócio do visto é igual aquela música: ‘Tô nem aí’. Vocês estão mais preocupados com o visto do que eu”, disse Padilha em entrevista à imprensa nesta terça-feira (16/9).

Veja a declaração:

O ministro também disse que não decidiu se vai viajar aos EUA, pois está focado nas negociações para aprovar a medida provisória (MP) que institui o Programa Agora Tem Especialistas. Se não for votado, o texto perde a validade no próximo dia 26.

“Tô nem aí. Só fica preocupado com isso quem quer ir para os EUA. Eu não quero ir para os EUA. Só fica preocupado com isso quem quer sair do Brasil ou quem quer ir para lá para fazer lobby de traição da pátria, como alguns estão fazendo. Não é meu interesse. Então, eu não tô nem aí em relação a isso, estou muito focado na votação no Congresso Nacional”, completou.

Como mostrou o Metrópoles, o governo brasileiro aguarda a concessão de vistos para membros da delegação que vai acompanhar Lula na 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas. A abertura do evento ocorre na próxima terça-feira (23/9).

Os Estados Unidos mantêm um acordo com a ONU que obriga o país a conceder vistos aos membros de delegações que vão participar de atividades da organização. A família de Padilha teve vistos revogados em meio à crise com o governo de Donald Trump. O ministro não foi atingido pela medida pois estava com a autorização vencida.