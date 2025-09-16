tom-brady-sai-da-aposentadoria-e-volta-aos-gramados-em-2026.-entenda

Dois anos após pendurar as chuteiras, Tom Brady anunciou, na última segunda-feira (15/9), que voltará a competir em 2026. No entanto, a lenda não voltará para a liga norte-americana de futebol americano. O maior nome da história da NFL participará do Fanatics Flag Football Classic, torneio internacional da modalidade que acontecerá em Riade, na Arábia Saudita.

Dono de sete títulos de Super Bowl com o New England Patriots e com o Tampa Bay Buccaneers, Brady é comentarista da Fox Sports e coproprietário do Las Vegas Raiders.

O retorno será em uma versão diferente do esporte: o Flag Football, modalidade sem contato físico que cresce no mundo e estreia nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

O torneio reunirá estrelas da liga e ex-jogadores históricos. Entre os confirmados estão Saquon Barkley (Eagles), Christian McCaffrey (49ers), CeeDee Lamb (Cowboys), Tyreek Hill (Dolphins), Sauce Gardner (Jets), Myles Garrett (Browns) e Maxx Crosby (Raiders). Também farão parte do evento Odell Beckham Jr. e Rob Gronkowski, ambos já aposentados.

Tom Brady durante jogo do Tampa Bay Buccaneers

Aos 44 anos, o quarterback havia anunciado a sua aposentadoria da NFL

Tom Brady com boné dos Buccaneers

Além do torneio na Arábia Saudita, o retorno de Brady reacende especulações sobre uma possível participação nos Jogos Olímpicos de 2028. A NFL já liberou seus jogadores para vestir a camisa da seleção americana, mas a lista oficial ainda depende de acertos com a associação de atletas e o Comitê Olímpico Internacional.

Completando 51 anos em 2028, Tom Brady continua sendo visto como um nome capaz de brilhar em alto nível, especialmente em uma modalidade sem contato físico.