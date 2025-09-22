Tom Holland é hospitalizado após acidente durante gravação de “Homem-Aranha”

O ator Tom Holland precisou ser internado às pressas depois de sofrer um acidente enquanto gravava uma cena de ação do novo filme “Homem-Aranha: Um Novo Dia”. Segundo informações do Daily Mail, o astro britânico, de 29 anos, teria se ferido na cabeça ao cair nos Leavesden Studios, em Watford, Inglaterra.

No universo Marvel, Holland já integrou o elenco de produções como “Capitão América: Guerra Civil” (2016), “Homem-Aranha: De Volta ao Lar” (2017), “Vingadores: Guerra Infinita” (2018), “Homem-Aranha: Longe de Casa” (2019), “Vingadores: Ultimato” (2019) e “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” (2021). Ele estava filmando sua quarta aventura solo como o herói aracnídeo em um projeto orçado em mais de US$ 200 milhões, que teve as atividades interrompidas temporariamente.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Tom Holland no set de “Homem-Aranha 4” Reprodução/@tomholland2013 Tom Holland no primeiro dia de filmagens de “Homem Aranha 4” Reprodução/@tomholland2013 Tom Holland no primeiro dia de filmagens de “Homem Aranha: Um Novo Dia” Reprodução/Instagram Tom Holland no primeiro dia de filmagens de “Homem Aranha 4” Reprodução/@tomholland2013 Tom Holland no primeiro dia de filmagens de “Homem Aranha 4” Reprodução/@tomholland2013 Tom Holland no primeiro dia de filmagens de “Homem Aranha: Um Novo Dia” Reprodução/InstagramReprodução/Instagram Tom Holland fala sobre possível papel como James Bond “Especulação por enquanto” Reprodução Tom Holland fala sobre possível papel como James Bond “Especulação por enquanto” Reprodução/Unchaterd Reprodução/ Instagram @tomholland2013 Os atores fazem par romântico em novos filmes de Homem-Aranha Reprodução/Marvel Voltar

Próximo

Um representante do East of England Ambulance Service explicou ao The Sun: “Fomos chamados às 10h30 da manhã de sexta-feira para atender um paciente que sofreu um ferimento no Leavesden Studios, em Watford. Uma ambulância foi enviada ao local e o paciente foi transportado para o hospital para cuidados adicionais”.

Fontes indicam que a concussão sofrida pelo ator pode resultar em uma pausa nas filmagens de algumas semanas, até sua recuperação completa.

O pai de Tom, Dominic Holland, participou de um jantar beneficente em Mayfair no domingo e confirmou que o filho precisaria se afastar das gravações “por um tempo”. Tom também esteve presente no evento, posando para fotos ao lado de sua noiva e colega de elenco, Zendaya, mas deixou o local mais cedo após se sentir indisposto.