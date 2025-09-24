Tomorrowland Brasil 2025: Palcos inéditos, gastronomia e soluções de acessibilidade

A edição 2025 do Tomorrowland Brasil traz uma série de novidades que prometem transformar a experiência dos People of Tomorrow em Itu (SP), entre os dias 10 e 12 de outubro de 2025. Além de novos palcos, o festival apresenta inovações em gastronomia, acessibilidade, bem-estar e serviços.

Entre os destaques musicais, o público poderá vivenciar a estreia do Palco Morpho, com grandes nomes do Psytrance e Progressive House, e a chegada ao Brasil do Crystal Garden, considerado o palco mais querido dos brasileiros na Bélgica, dedicado ao House, Tech House e Afro House.

Na parte gastronômica, o Papillon substitui o Mesa Garden e traz um conceito multicultural, com pratos da culinária turca, indiana, coreana, japonesa, francesa e espanhola. Outra novidade é o BRASA, já disponível nas Add-Ons, que oferece hambúrgueres smash e churrasco no formato prático de retirada. O Special Beer Bar, sucesso da edição anterior, também retorna em 2025.

No DreamVille, a edição traz novidades no camping, como a estreia da Mística Área (glamping, já esgotado) e a ampliação da Balance Yard, que além de yoga passa a oferecer diversas atividades esportivas e de bem-estar. Para maior conforto, chuveiros 24h estarão disponíveis em todas as áreas do camping. Na parte de alimentação, o MarketPlace ganha mercearia e hortifruti, enquanto o The Brunch passa a oferecer café da manhã (disponível nas Add-On) e também buffet de almoço self-service sem compra antecipada.

O festival amplia ainda mais suas experiências com uma tattoo shop instalada tanto no DreamVille quanto dentro da área do evento. Mudanças estruturais também foram implementadas: a Área Exclusiva Nº1 e o Comfort passam a ter espaços independentes, enquanto o Shuttle Nº1 agora desembarca diretamente dentro do festival.

Comprometido com inclusão, o Tomorrowland Brasil terá plataformas PcD em todos os palcos, estacionamento exclusivo mais próximo, kit livre, atendimento preferencial e ingresso com valor de meia-entrada.

Outra iniciativa reforçada é o programa We Care A Lot, focado no acolhimento e no bem-estar dos People of Tomorrow. As tendas, localizadas ao lado dos postos médicos, oferecem apoio e reforçam valores essenciais como tolerância zero para assédio e violência, respeito à diversidade e inclusão.

Sobre o Tomorrowland

Fundado na Bélgica em 2005, o Tomorrowland é um dos maiores e mais renomados festivais de música eletrônica do mundo. Conhecido por sua cenografia grandiosa, curadoria musical de alto nível e proposta imersiva, o festival reúne anualmente centenas de milhares de pessoas em suas diversas edições ao redor do planeta.