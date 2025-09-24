24/09/2025
Universo POP
Ex-morador de rua que viveu 5 anos na rodoviária se forma em Direito
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar

Tomorrowland Brasil 2025: Palcos inéditos, gastronomia e soluções de acessibilidade

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tomorrowland-brasil-2025:-palcos-ineditos,-gastronomia-e-solucoes-de-acessibilidade

A edição 2025 do Tomorrowland Brasil traz uma série de novidades que prometem transformar a experiência dos People of Tomorrow em Itu (SP), entre os dias 10 e 12 de outubro de 2025. Além de novos palcos, o festival apresenta inovações em gastronomia, acessibilidade, bem-estar e serviços.

Entre os destaques musicais, o público poderá vivenciar a estreia do Palco Morpho, com grandes nomes do Psytrance e Progressive House, e a chegada ao Brasil do Crystal Garden, considerado o palco mais querido dos brasileiros na Bélgica, dedicado ao House, Tech House e Afro House.

Veja as fotos

Divulgação
Tomorrowland Brasil 2025 conta com palcos inéditos, gastronomia e soluções de acessibilidadeDivulgação
Filipe Miranda/Divulgação
Alok no Tomorrowland Brasil 2024Filipe Miranda/Divulgação
Reprodução/DJ Alok
Alok se apresenta no Tomorrowland WinterReprodução/DJ Alok
Divulgação: Filipe Miranda
Alok no Tomorrowland Brasil 2024Divulgação: Filipe Miranda

Leia Também

Na parte gastronômica, o Papillon substitui o Mesa Garden e traz um conceito multicultural, com pratos da culinária turca, indiana, coreana, japonesa, francesa e espanhola. Outra novidade é o BRASA, já disponível nas Add-Ons, que oferece hambúrgueres smash e churrasco no formato prático de retirada. O Special Beer Bar, sucesso da edição anterior, também retorna em 2025.

No DreamVille, a edição traz novidades no camping, como a estreia da Mística Área (glamping, já esgotado) e a ampliação da Balance Yard, que além de yoga passa a oferecer diversas atividades esportivas e de bem-estar. Para maior conforto, chuveiros 24h estarão disponíveis em todas as áreas do camping. Na parte de alimentação, o MarketPlace ganha mercearia e hortifruti, enquanto o The Brunch passa a oferecer café da manhã (disponível nas Add-On) e também buffet de almoço self-service sem compra antecipada.

O festival amplia ainda mais suas experiências com uma tattoo shop instalada tanto no DreamVille quanto dentro da área do evento. Mudanças estruturais também foram implementadas: a Área Exclusiva Nº1 e o Comfort passam a ter espaços independentes, enquanto o Shuttle Nº1 agora desembarca diretamente dentro do festival.

Comprometido com inclusão, o Tomorrowland Brasil terá plataformas PcD em todos os palcos, estacionamento exclusivo mais próximo, kit livre, atendimento preferencial e ingresso com valor de meia-entrada.

Outra iniciativa reforçada é o programa We Care A Lot, focado no acolhimento e no bem-estar dos People of Tomorrow. As tendas, localizadas ao lado dos postos médicos, oferecem apoio e reforçam valores essenciais como tolerância zero para assédio e violência, respeito à diversidade e inclusão.

Sobre o Tomorrowland

Fundado na Bélgica em 2005, o Tomorrowland é um dos maiores e mais renomados festivais de música eletrônica do mundo. Conhecido por sua cenografia grandiosa, curadoria musical de alto nível e proposta imersiva, o festival reúne anualmente centenas de milhares de pessoas em suas diversas edições ao redor do planeta.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost