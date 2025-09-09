Toneladas de whey e creatina adulterados vendidos pela Shopee são apreendidas em SP

A Polícia Civil desarticulou, nessa segunda-feira (1º), um esquema de venda de suplementos alimentares adulterados em Americana, no interior de São Paulo. Durante a operação, foram apreendidas cerca de 4 toneladas de whey protein e creatina falsificados, que eram comercializados principalmente por meio da plataforma Shopee.

A investigação, conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), descobriu que a empresa, situada no bairro Vila Redher, atuava como centro de distribuição. Os suplementos chegavam em sacos a granel e eram fracionados em potes, recebendo lacres e rótulos falsos para simular marcas conhecidas do mercado. Além do material adulterado, os policiais encontraram embalagens vazias, rótulos impressos, balanças de precisão e equipamentos usados no processo de falsificação.

No local, uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante e uma adolescente apreendida. A suspeita responderá por crimes contra as relações de consumo e por falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. A jovem foi ouvida e liberada. As apurações agora buscam identificar a fábrica responsável pelo fornecimento dos suplementos e outros possíveis envolvidos na rede de distribuição.

A Vigilância Sanitária também esteve na empresa e constatou que parte dos produtos estava ensacada sem rótulo e em condições inadequadas de armazenamento. O local não possuía certificações exigidas pelos órgãos de fiscalização. Todo o material apreendido será descartado para evitar riscos à saúde dos consumidores.