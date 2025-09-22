Top 10 de PS5 segundo o público User Score do Metacritic

Por que importa: quer saber o que a comunidade realmente ama jogar no PS5? Reunimos os títulos melhor avaliados pelos usuários (User Score) no Metacritic — lista viva, sujeita a mudanças — com um resumo rápido do que cada um oferece.

O ranking do público

Clair Obscur: Expedition 33 [9,7] — RPG tático na Belle Époque com turnos + ações em tempo real (parry/esquiva). Stellar Blade [9,2] — ação precisa e desafiadora; parry e esquiva são a alma do combate. Astro Bot [9,1] — plataforma 3D delicioso que usa o DualSense como poucos e celebra ícones PlayStation. Silent Hill 2 Remake [9,1] — terror clássico repaginado, câmera sobre o ombro e combate modernizado. Final Fantasy VII Rebirth [8,9] — segunda parte da trilogia; mundo mais aberto e golpes em sinergia. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition [8,8] — jogo base + Phantom Liberty; Night City no auge. Death Stranding 2: On the Beach [8,8] — nova jornada de Sam com stealth, travessias e gadgets. Synapse [8,8] (PS VR2) — FPS em VR com telecinese: uma mão atira, a outra “puxa” o cenário. Days Gone Remastered [8,8] — mundo aberto com hordas gigantes e sobrevivência sobre duas rodas. Marvel’s Spider-Man 2 [8,8] — troca instantânea entre Peter e Miles; Venom eleva a história.

Observação: notas de usuários podem oscilar com atualizações e novas avaliações. Preços e disponibilidade variam por loja/plataforma.

Fonte: Metacritic (User Score) + PlayStation / Tech Tudo

Redigido por ContilNet.