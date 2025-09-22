Torcedor do Vasco morre após espancamento em ônibus; vídeo flagra agressões de rivais

Um vídeo que circula nas redes mostra o torcedor vascaíno Eumar Vaz, 34 anos — conhecido como Dark — sendo atacado por um grupo de flamenguistas dentro de um ônibus no DF, no domingo (21/9). Nas imagens, um dos agressores veste a camisa da Jovem do Flamengo e outro aparece com um pedaço de pau. Ao fim, um integrante grita: “aqui é a jovem, desgraça”.

Segundo relato do motorista, Eumar embarcou no coletivo da linha 812.1 (Urbi) rumo ao Recanto das Emas. Após vestir uma camisa do Vasco a pedido do condutor, cerca de 20 flamenguistas passaram a exigir que ele tirasse a peça. A discussão evoluiu para agressões físicas. O motorista tentou intervir, mas foi contido pelos envolvidos. Após o grupo deixar o veículo, Eumar apresentou piora, com sinais de sangramento e olhar desfocado.

O CBMDF foi acionado e levou a vítima ao hospital, onde não resistiu. O ônibus ficou com marcas de sangue na parte dianteira. O caso envolve torcedores de organizadas rivais — Eumar integrava a Força Jovem do Vasco — e será investigado pela polícia.

Atenção: compartilhar e replicar imagens de violência pode revitimizar familiares e atrapalhar investigações. Se você tiver registros do crime, encaminhe-os diretamente às autoridades.

Fonte: Metrópoles

