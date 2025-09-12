Torcedora é criticada por roubar bola de criança e perseguir o pai

Uma situação inusitada em um jogo de beisebol viralizou nas redes sociais. Uma fã dos Phillies (time da Filadélfia, nos Estados Unidos) causou indignação após ser flagrada intimidando um pai para entregar uma bola de home run (tipo de jogada no beisebol) que ele havia dado ao seu filho pequeno, que estava comemorando seu aniversário.

A situação foi flagrada por câmeras que transmitiam o jogo, quando o jogador do Phillies, Harrison Bader, lançou um home run para as arquibancadas do lado esquerdo do campo durante o jogo.

Com a jogada, pelo menos seis fãs correram para uma fileira vazia de assentos azuis para tentar pegar a bola antes que o pai, vestindo uma camiseta vermelha dos Phillies, corresse para a área e garantisse a lembrança.

A identidade da mulher não foi revelada

O pai então voltou para onde sua família estava sentada, a aproximadamente cinco assentos de distância, e entregou a bola para seu filho em êxtase, identificado pelos Phillies como Lincoln.

Mas, uma fã, que não conseguiu pegar a bola, agarrou o ombro do pai assustado e o repreendeu reivindicando a bola. “Você tirou de mim. Estava na minha mão”, alegou a mulher, de acordo com imagens gravadas por um fã.

Pelas filmagens os dois torcedores trocaram algumas palavras enquanto apontavam para onde a bola foi pega. Após alguns momentos de discussão verbal, o pai surpreendentemente pegou a bola da luva do filho e a entregou à mulher.

Apesar de toda a situação, a criança recebeu apoio dos dois times da partida e ganhou até uma bola autografada pelo jogador Harrison Bader.

Harrison Bader deu a bola para para a criança

Depois da partida o jogador chamou o menino para um encontro

Um representante dos Marlins pediu desculpas pela situação e presenteou o garoto com um pacote de prêmios, que continha vários presentes, incluindo bolas de beisebol para ele e sua irmã, que estava sentada ao lado dele durante o jogo.

“Trouxemos uma sacolinha de presentes bem legal para você”, disse a representante a Lincoln enquanto lhe entregava uma sacola plástica, de acordo com um vídeo postado no X.

Repercussão

Após a situação, o pai que entregou a bola deu um recado para usuários nas redes sociais que gostariam de saber a identidade da mulher.

“Por favor, não faça nada com aquela senhora”, disse Drew Feltwell ao USA Today . “Deixe para lá. Sabe, talvez alguém que a conheça possa falar com ela, é diferente. Mas, meu Deus, eu não quero que ninguém invada a casa dela e coisas assim. A internet já a deixou muito mal.”

O pai que deu a bola para seu filho disse que queria amenizar a situação tensa. “Eu basicamente só queria que ela fosse embora.”