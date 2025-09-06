torcedores-do-guarani-entram-em-confronto-com-pm-em-jogo-contra-ponte

Neste sábado (6/9), a Ponte Preta venceu o Guarani fora de casa, com gol de Jonas Toró, ex-São Paulo. O 1 x 0 no Derby Campineiro, entretanto, ficou em segundo plano. O que mais chamou a atenção no jogo, válido pela Série C, foi a confusão após o gol, quando a Polícia Militar precisou agir com tiros de balas de borracha.
O jogo ficou paralisado por alguns minutos. Valendo desde 2016, por recomendação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a torcida única é aplicada a todos os clubes paulistas em clássicos.
Veja cenas da confusão
Mesmo com torcida única, houve confusão entre torcedores do Guarani vs PM no dérbi campineiro.
Um torcedor caiu no fosso e foi levado ao hospital. pic.twitter.com/PEsmgpsvlH
— Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) September 7, 2025
Com o triunfo, a Ponte Preta quebrou o jejum de vitórias no clássico, que perdurava desde 2018. No período, foram quatro derrotas e quatro empates. As duas equipes estão no grupo B da segunda fase da Série C, ao lado de Brusque e Náutico.