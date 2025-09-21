Torcedores do Internacional celebram demissão de Roger na web: veja

O Internacional demitiu o treinador Roger Machado após derrota no Gre-Nal deste domingo (21/9) por 3 x 2, de virada. Antes do clássico pelo Campeonato Brasileiro, o Colorado sofreu eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente. Nas redes sociais, torcedores da equipe celebraram a demissão do técnico.
Confira as postagens:
MEU DEUS ROGER MACHADO CAIU FINALMENTE pic.twitter.com/PXnRW2N6iP
Demorou, demorou, mas finalmente Roger Machado foi demitido. https://t.co/xDAha2OxT9
ROGER MACHADO DEMITIDO FINALMENTE pic.twitter.com/qx6Msc9lWB
ATÉ QUE ENFIM DEMITIRAM ESSE CRETINO, VÁ E NÃO VOLTE MAIS ROGER MACHADO.
O técnico Roger Machado deixa o time de Porto Alegre com o clube na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Internacional teve apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Além disso, a derrota para o Grêmio neste domingo quebrou um jejum de oito vitórias consecutivas do Colorado contra o rival.
Ao total, Roger Machado comandou o Internacional por 73 jogos, sendo 34 vitórias, 20 empates e 19 derrotas.