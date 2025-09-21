Torcedores do Internacional celebram demissão de Roger na web: veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
torcedores-do-internacional-celebram-demissao-de-roger-na-web:-veja

O Internacional demitiu o treinador Roger Machado após derrota no Gre-Nal deste domingo (21/9) por 3 x 2, de virada. Antes do clássico pelo Campeonato Brasileiro, o Colorado sofreu eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente. Nas redes sociais, torcedores da equipe celebraram a demissão do técnico.

Confira as postagens:

MEU DEUS ROGER MACHADO CAIU FINALMENTE pic.twitter.com/PXnRW2N6iP

— nini ✭ ᶜʳᶠ (@janispositions) September 22, 2025

Demorou, demorou, mas finalmente Roger Machado foi demitido. https://t.co/xDAha2OxT9

— Victor Thompsen (@VictorThompsen) September 22, 2025

ROGER MACHADO DEMITIDO FINALMENTE pic.twitter.com/qx6Msc9lWB

— Marcelo (@kurosakki1) September 22, 2025

ATÉ QUE ENFIM DEMITIRAM ESSE CRETINO, VÁ E NÃO VOLTE MAIS ROGER MACHADO.

— Dii (@machadodii_) September 22, 2025

O técnico Roger Machado deixa o time de Porto Alegre com o clube na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Internacional teve apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Além disso, a derrota para o Grêmio neste domingo quebrou um jejum de oito vitórias consecutivas do Colorado contra o rival.

Ao total, Roger Machado comandou o Internacional por 73 jogos, sendo 34 vitórias, 20 empates e 19 derrotas.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost