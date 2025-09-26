Torcedores do São Paulo protestam após eliminação na Libertadores

Alguns torcedores do São Paulo ficaram revoltados com a eliminação do Tricolor na Libertadores. Pichações como “fora Casares (presidente do clube)” e “time pipoqueiro” foram vistas no entorno do MorumBis.
“Time pipoqueiro”
“Fora Casares”
Ainda durante o jogo, protestos foram ouvidos nas arquibancadas do estádio. O São Paulo foi eliminado nas quartas de final da Libertadores após perder para LDU nos jogos de ida e volta, por 2 x 0 e 1 x 0, respectivamente.
São Paulo precisava reverter a derrota por 2 x 0
Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images
Hernan Crepso
Alexandre Schneider/Getty Images
LDU abriu o placar no primeiro tempo
Alexandre Schneider/Getty Images
LDU enfrenta o Palmeiras na semifinal
Alexandre Schneider/Getty Images