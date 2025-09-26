26/09/2025
Universo POP
Torcedores do São Paulo protestam após eliminação na Libertadores

Escrito por Metrópoles
torcedores-do-sao-paulo-protestam-apos-eliminacao-na-libertadores

Alguns torcedores do São Paulo ficaram revoltados com a eliminação do Tricolor na Libertadores. Pichações como “fora Casares (presidente do  clube)” e “time pipoqueiro” foram vistas no entorno do MorumBis.

2 imagens"Fora Casares"Fechar modal.1 de 2

“Time pipoqueiro”

Reprodução/X @ogabrielsa2 de 2

“Fora Casares”

Reprodução/X @ogabrielsa

Ainda durante o jogo, protestos foram ouvidos nas arquibancadas do estádio. O São Paulo foi eliminado nas quartas de final da Libertadores após perder para LDU nos jogos de ida e volta, por 2 x 0 e 1 x 0, respectivamente.

4 imagensHernan CrepsoLDU abriu o placar no primeiro tempoLDU enfrenta o Palmeiras na semifinalFechar modal.1 de 4

São Paulo precisava reverter a derrota por 2 x 0

Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images2 de 4

Hernan Crepso

Alexandre Schneider/Getty Images3 de 4

LDU abriu o placar no primeiro tempo

Alexandre Schneider/Getty Images4 de 4

LDU enfrenta o Palmeiras na semifinal

Alexandre Schneider/Getty Images

ESCOLHA DO EDITOR

