Torcedores do São Paulo protestam após eliminação na Libertadores

Alguns torcedores do São Paulo ficaram revoltados com a eliminação do Tricolor na Libertadores. Pichações como “fora Casares (presidente do clube)” e “time pipoqueiro” foram vistas no entorno do MorumBis.

Ainda durante o jogo, protestos foram ouvidos nas arquibancadas do estádio. O São Paulo foi eliminado nas quartas de final da Libertadores após perder para LDU nos jogos de ida e volta, por 2 x 0 e 1 x 0, respectivamente.

