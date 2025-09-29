29/09/2025
Universo POP
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção

Torneio Abertura NBB: em jogo duro, Flamengo vence Fortaleza Basquete

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
torneio-abertura-nbb:-em-jogo-duro,-flamengo-vence-fortaleza-basquete

Na noite desta segunda-feira (29/9), Fortaleza Basquete Cearense e Flamengo se enfrentaram pelo último jogo do segundo dia do Torneio Abertura NBB. A equipe Rubro-Negra venceu por 87 x 71 e conquistou a vitória na estreia da competição. O torneio conta com transmissão gratuita e exclusiva pelo canal do Metrópoles no YouTube.

Leia também

Com o apoio da torcida na Arena BRB Nilson Nelson, o Flamengo fez uma boa partida e conseguiu despachar o time cearense. O cestinha do confronto foi Da Silva, do Fortaleza, que converteu 20 pontos. Pelo lado Rubro-negro, Negrete marcou 18.

3 imagensTorneio Abertura NBB - Fortaleza Basquete Cearense x FlamengoTorneio Abertura NBB - Fortaleza Basquete Cearense x FlamengoFechar modal.1 de 3

Torneio Abertura NBB – Fortaleza Basquete Cearense x Flamengo

João Pires/NBB2 de 3

Torneio Abertura NBB – Fortaleza Basquete Cearense x Flamengo

João Pires/NBB3 de 3

Torneio Abertura NBB – Fortaleza Basquete Cearense x Flamengo

João Pires/NBB

O Torneio Abertura NBB continua nesta terça-feira (30/9) com os seguintes confrontos: Unión Santa Fé x Brusque, às 12h15; Botafogo x KTO Minas, às 14h45; Flamengo x Pato, às 17h30 e Cruzeiro x Brasília Basquete, para fechar os duelos, às 20h.

1º quarto

A última partida do dia na Arena BRB Nilson Nelson começou bastante movimentada, com Fortaleza Basquete Cearense e Flamengo disputando ponto a ponto a liderança do marcador desde o primeiro minuto. Com arremessos bem calibrados, o 1º quarto terminou com vantagem para o clube cearense: 24 x 21.

2º quarto

O Flamengo voltou melhor para a etapa antes do intervalo e passou a frente do placar nos primeiros instantes: 28 x 24. Restando pouco mais de cinco minutos para o fim, o Fortaleza atingiu o número máximo de faltas. O Rubro-Negro se manteve com a vantagem ao longo do quarto: 42 x 41.

3º quarto

Na volta dos vestiários, o Flamengo manteve a boa atuação do quarto anterior e continuou a frente do placar. O Fortaleza se descuidou defensivamente e o Rubro-Negro aproveitou para abrir vantagem. Porém, no decorrer do 3º quarto, o confronto voltou a ficar mais parelho e terminou em 69 x 59.

4º quarto

Nos 10 minutos finais de partida, o confronto continuou bastante pegado, mas com o Flamengo em vantagem e não deixando o Fortaleza crescer no duelo. O clube cearense não ofereceu riscos ao adversário e o Flamengo fechou a partida em 87 x 71.

Confira a tabela de jogos da primeira fase:

Domingo – 28/9

Brusque Basquete 50 x 93 Unifacisa – 12h15
KTO Minas Basquete 86 x 59 Caxias do Sul Basquete – 14h45
Pato Basquete 88 x 78 Fortaleza Basquete Cearense – 17h30
Brasília Basquete 65 x 46 União Corinthians – 20h

Segunda-feira – 29/9

Caxias do Sul Basquete 66 x 52 Botafogo Basquete – 12h15
Unifacisa 81 x 83 Club Atlético Unión – 14h45
União Corinthians 75 x 66 Cruzeiro Basquete – 17h30
Fortaleza Basquete Cearense 71 x 87 Flamengo Basquete – 20h

Terça-feira – 30/9

Club Atlético Unión x Brusque Basquete – 12h15
Botafogo Basquete x KTO Minas Basquete – 14h45
Flamengo Basquete x Pato Basquete – 17h30
Cruzeiro Basquete x Brasília Basquete – 20h

Metrópoles é a nova casa do esporte no Brasil

A transmissão do Torneio Abertura NBB é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance. O grupo já transmite os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça pelo canal do YouTube, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil e a Copa Santa Catarina.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost