Torneio Abertura NBB: veja Botafogo x KTO Minas ao vivo pelo YouTube

O Metrópoles transmite, ao vivo e com imagens, pelo YouTube o jogo entre Botafogo e KTO Minas, válido pelo grupo A do Torneio Abertura NBB. A partida acontece no Ginásio Arena BRB Nilson Nelson, nesta terça-feira (30/9).

Assista ao jogo:

Metrópoles é a nova casa do esporte no Brasil

A transmissão do Torneio Abertura do NBB é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

O grupo já transmite os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça pelo canal do YouTube, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil, a Copa Paulista e a Copa Santa Catarina.

