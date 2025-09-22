Toy Story 30 anos: collabs fashion que surfam na nostalgia — Levi’s, Vans e Adidas

Introdução — por que agora? Para celebrar três décadas do primeiro Toy Story (1995), a franquia que deu vida (e voz) aos brinquedos inspira uma leva de coleções cápsula que misturam nostalgia pop com tendências atuais — do western ao street.

Pixar/Divulgação

As coleções que valem o look

  • Levi’s x Pixar (lançamento em outubro, no Brasil): denim com pegada western, jaquetas e conjuntos com referências de Woody, Jessie e Bala-no-Alvo. Tem peça básica (jeans limpo) e statement (jaqueta cow print).

  • Vans x Toy Story (relançada em 2016): tênis temáticos de Buzz, Woody, Betty e Aliens, com detalhes nostálgicos (incluindo a assinatura “Andy” na sola).

  • Adidas Kids x Toy Story (2025): trio infantil com Samba, Gazelle e Superstar II:

    • Samba com aplique peludo no calcanhar (referência faroeste de Woody);

    • Gazelle com listras em cow print (vibe Jessie);

    • Superstar II com os três olhos dos Aliens no strap.

Dica de styling

  • Cow print + denim claro = combo certo do western trend.

  • Para adultos: misture uma peça temática com itens neutros (alfaiataria, jeans reto).

  • Para kids: tênis colorido vira o ponto de luz do look básico.

Extra

O primeiro filme está em reexibição nos cinemas em comemoração aos 30 anos. A Pixar já prepara o quinto longa da saga, mantendo viva a conversa entre gerações.

Fonte: divulgação das marcas (Levi’s, Vans, Adidas) e Pixar.
Redigido por ContilNet.

