Toy Story 30 anos: collabs fashion que surfam na nostalgia — Levi’s, Vans e Adidas

Introdução — por que agora? Para celebrar três décadas do primeiro Toy Story (1995), a franquia que deu vida (e voz) aos brinquedos inspira uma leva de coleções cápsula que misturam nostalgia pop com tendências atuais — do western ao street.

As coleções que valem o look

Levi’s x Pixar (lançamento em outubro, no Brasil): denim com pegada western , jaquetas e conjuntos com referências de Woody, Jessie e Bala-no-Alvo . Tem peça básica (jeans limpo) e statement (jaqueta cow print ).

Vans x Toy Story (relançada em 2016): tênis temáticos de Buzz, Woody, Betty e Aliens , com detalhes nostálgicos (incluindo a assinatura “ Andy ” na sola).

Adidas Kids x Toy Story (2025): trio infantil com Samba , Gazelle e Superstar II : Samba com aplique peludo no calcanhar (referência faroeste de Woody); Gazelle com listras em cow print (vibe Jessie); Superstar II com os três olhos dos Aliens no strap.



Dica de styling

Cow print + denim claro = combo certo do western trend.

Para adultos: misture uma peça temática com itens neutros (alfaiataria, jeans reto).

Para kids: tênis colorido vira o ponto de luz do look básico.

Extra

O primeiro filme está em reexibição nos cinemas em comemoração aos 30 anos. A Pixar já prepara o quinto longa da saga, mantendo viva a conversa entre gerações.

Fonte: divulgação das marcas (Levi’s, Vans, Adidas) e Pixar.

Redigido por ContilNet.