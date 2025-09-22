Toy Story 30 anos: collabs fashion que surfam na nostalgia — Levi’s, Vans e Adidas

Introdução — por que agora? Para celebrar três décadas do primeiro Toy Story (1995), a franquia que deu vida (e voz) aos brinquedos inspira uma leva de coleções cápsula que misturam nostalgia pop com tendências atuais — do western ao street.
As coleções que valem o look
-
Levi’s x Pixar (lançamento em outubro, no Brasil): denim com pegada western, jaquetas e conjuntos com referências de Woody, Jessie e Bala-no-Alvo. Tem peça básica (jeans limpo) e statement (jaqueta cow print).
-
Vans x Toy Story (relançada em 2016): tênis temáticos de Buzz, Woody, Betty e Aliens, com detalhes nostálgicos (incluindo a assinatura “Andy” na sola).
-
Adidas Kids x Toy Story (2025): trio infantil com Samba, Gazelle e Superstar II:
-
Samba com aplique peludo no calcanhar (referência faroeste de Woody);
-
Gazelle com listras em cow print (vibe Jessie);
-
Superstar II com os três olhos dos Aliens no strap.
-
Dica de styling
-
Cow print + denim claro = combo certo do western trend.
-
Para adultos: misture uma peça temática com itens neutros (alfaiataria, jeans reto).
-
Para kids: tênis colorido vira o ponto de luz do look básico.
Extra
O primeiro filme está em reexibição nos cinemas em comemoração aos 30 anos. A Pixar já prepara o quinto longa da saga, mantendo viva a conversa entre gerações.
Fonte: divulgação das marcas (Levi’s, Vans, Adidas) e Pixar.
Redigido por ContilNet.