Trabalhador acreano é encontrado morto próximo a alojamento em Porto Velho; veja detalhes

Um trabalhador do Acre foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (12), na Rua Pernambuco, no bairro Nova Esperança, zona norte de Porto Velho. A vítima foi identificada como Francisco Alves das Chagas, de 47 anos.

Segundo informações, Francisco atuava em uma obra localizada perto do aeroporto da capital rondoniense e estava hospedado em um alojamento na região.

Populares que passavam pelo local avistaram o homem caído e inconsciente e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar. No entanto, ao chegarem, os socorristas apenas confirmaram o óbito.

A perícia técnica esteve no local e não encontrou sinais de crime. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que ficará responsável por determinar a causa da morte.