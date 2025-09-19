Trabalhador atingido por árvore na estrada de Manoel Urbano fraturou costelas e braço

O trabalhador rural identificado como Giliard, 35 anos de idade, vítima de um acidente de trabalho na manhã desta quinta-feira (18) se encontra internado no pronto socorro de Rio Branco. Segundo informações da família, ele sofreu fratura no braço, em quatro costelas e ainda teve o pulmão atingido.

Giliard foi atingido por uma árvore na região do km 60, BR-364, entre Manoel Urbano e Sena Madureira. Após o acidente, ele foi socorrido e, inicialmente, deu entrada na unidade mista de saúde de Manoel Urbano. Em seguida, por conta da gravidade dos ferimentos, foi transferido para a capital. “A situação dele é estável”, comentou um parente da vítima.

Esse é o segundo acidente de derrubada ocorrido em menos de duas semanas nessa região. O outro caso se deu no rio Purus envolvendo um pastor. Na ocasião, ele perdeu parte da orelha no incidente.