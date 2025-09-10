10/09/2025
Universo POP
Trabalhador cai de cavalo em perseguição a boi e é transferido em estado gravíssimo para o PS

Segundo informações médicas, ele sofreu traumatismo craniano grave, edema na cabeça e fratura no cotovelo. O estado de saúde é considerado gravíssimo

Um acidente de trabalho deixou o vaqueiro Valdinei dos Reis Heráclito, de 44 anos, em estado gravíssimo na tarde desta quarta-feira (10), em uma propriedade rural localizada a cerca de 32 km de Assis Brasil, no interior do Acre.

De acordo com familiares, Valdinei participava de uma lida no campo quando caiu do cavalo durante a perseguição a um boi. Ele descia uma ladeira para laçar o animal quando, após prender o laço, o boi puxou o cavalo ladeira abaixo. Com o impacto, o trabalhador foi arremessado ao solo, mas acabou ficando preso ao animal e sendo arrastado por alguns metros.

Vítima sendo socorrida por paramédicos/Foto: ContilNet

A vítima foi socorrida inicialmente por populares, que a levaram até o hospital de Assis Brasil. Após os primeiros atendimentos, a equipe médica solicitou transferência imediata devido à gravidade do caso. O transporte foi feito por uma equipe do Serviço Aeromédico, que conduziu Valdinei entubado até o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações médicas, ele sofreu traumatismo craniano grave, edema na cabeça e fratura no cotovelo. O estado de saúde é considerado gravíssimo.

