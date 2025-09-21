Tradição secular de exumar corpos de familiares surpreende viajantes na Indonésia

O ritual Ma’Nené, realizado pelo povo Toraja, em Sulawesi, na Indonésia, voltou a chamar atenção por sua singularidade. A cerimônia consiste em exumar os corpos de familiares falecidos, que são limpos, vestidos e apresentados novamente à comunidade.

Durante uma viagem de mais de 30 dias pelo país, a criadora de conteúdo @levenaviagem relatou ter presenciado a tradição pela primeira vez. Segundo ela, foram seis mortos, incluindo uma criança, que foram colocados em pé diante da família e dos moradores da região.

A prática, considerada parte fundamental da cultura e religiosidade Toraja, reforça o vínculo dos vivos com seus ancestrais e segue sendo transmitida de geração em geração. Para quem observa de fora, a cena pode causar impacto, mas para a comunidade local, trata-se de uma demonstração de respeito e continuidade da memória familiar.

Nos comentários de suas publicações, internautas destacaram tanto o choque diante da conservação dos corpos quanto o respeito pelo ritual. Muitos também ressaltaram a importância de conhecer e valorizar culturas diferentes.

Veja o vídeo: