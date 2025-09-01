Tragédia: adolescente de 14 anos morre afogado em açude no interior do Acre

O município de Tarauacá foi marcado por uma tragédia no último domingo (31), com a morte do adolescente Davi Araújo, de 14 anos, estudante do 9º ano da Escola Cívico-Militar Plácido de Castro.

Segundo informações, Davi se afogou enquanto tomava banho em um açude localizado no Ramal do Barbosa, na zona rural da cidade. O corpo foi resgatado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul, onde passará por exames periciais. A previsão é que chegue a Tarauacá no início da tarde para os procedimentos fúnebres.

A Polícia Civil de Tarauacá instaurou investigação para apurar as circunstâncias que levaram ao afogamento do adolescente. Até o momento, ainda não há detalhes adicionais sobre o incidente.

A Escola Cívico-Militar Plácido de Castro divulgou uma nota de pesar lamentando a perda de Davi Araújo, destacando a tristeza da comunidade escolar diante do ocorrido. Familiares, amigos e colegas reforçam o sentimento de luto, deixando um vazio no convívio da escola e da cidade.