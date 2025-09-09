Tragédia: dois bebês morrem após carro sair da pista e pegar fogo

Duas crianças — Olívia Kruguel, de quatro meses, e Bento Kruguel, de um ano — morreram em um acidente na RO-429, próximo à Linha 11, na região de Seringueiras (RO), na segunda-feira (8). O carro em que a família viajava para visitar parentes saiu da pista, invadiu uma área de mata e pegou fogo. Três adultos que estavam no veículo foram retirados a tempo por pessoas que passavam pelo local e encaminhados a hospitais da região; o estado de saúde deles não foi divulgado.

Testemunhas relataram que o motorista perdeu o controle do automóvel antes de deixar a pista. A Perícia Técnica esteve no local e informou que não havia marcas de frenagem nem indícios do envolvimento de outro veículo. A principal linha de investigação é a de estouro de um dos pneus. A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente.

Fonte: G1

Redigido por: Contilnet