Tragédia no Safari World: leões devoram tratador diante de turistas

Funcionário de 58 anos foi atacado por até sete leões; parque suspende atividades e promete reforçar protocolos de segurança.

Um ataque fatal no Safari World de Bangkok, na manhã desta quarta-feira (10/9), chocou visitantes e autoridades locais: Jian Rangkharasamee, 58 anos, foi morto após ser cercado por leões enquanto trabalhava no setor de safari do parque, um dos maiores zoológicos ao ar livre da Ásia.

Testemunhas relataram que o tratador desceu do veículo dentro do recinto dos felinos quando um leão se aproximou por trás e o derrubou. Em seguida, outros animais se juntaram ao ataque, que durou cerca de 15 minutos. Turistas tentaram chamar a atenção dos bichos com buzinas e gritos, sem sucesso. A vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Autoridades ambientais da Tailândia informaram que entre seis e sete leões participaram do ataque. O diretor de proteção da vida selvagem do Departamento de Parques Nacionais, Sadudee Punpugdee, destacou que é proibido sair do carro nas áreas de safari e indicou possível violação de protocolo. Um médico que visitava o local disse ter estranhado ver o funcionário fora do veículo e relatou que ele permaneceu alguns minutos de costas para os animais antes de ser agarrado.

Em nota, o Safari World afirmou que os 32 leões em exibição são licenciados e que o parque ficará fechado durante as investigações. A administração prometeu reforçar as medidas de segurança e disse que esse é o primeiro caso fatal em quatro décadas de funcionamento.

O episódio gerou reação de entidades de proteção animal. A PETA pediu que os leões sejam enviados a um santuário, ressaltando que “apenas exibiram comportamentos naturais”. A Wildlife Friends Foundation Thailand lamentou a morte e cobrou revisão nas rotinas de manejo e segurança.

