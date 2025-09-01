Trama golpista: Bolsonaro decide não ir ao julgamento

O único réu que deve marcar presença confirmada até agora é o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira

O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu que não vai ao julgamento que começa nesta terça-feira (2), no STF. Mesmo tendo manifestado vontade de ir, ele foi aconselhado pela família e por advogados a assistir às sessões de casa.

Jair Bolsonaro fala com jornalistas após decisão do STF que determinou uso de tornozeleira eletrônica e operação da PF no dia 18 de julho de 2025/Foto: Brenno Carvalho / Agência O Globo.

O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, confirmou que o pai vai acompanhar o julgamento a partir de transmissões ao vivo pelos canais oficiais da TV Justiça. De acordo com Flávio, o motivo se deve a questões de saúde.

