Trama golpista: Ramagem é condenado a 16 de prisão e perda de mandato

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta quinta-feira (11/9), o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) a 16 anos e um mês de prisão por tentativa de golpe de Estado. Os ministros também decidiram pela perda de mandato de Ramagem.

Leia também

O ministro relator Alexandre de Moraes fixou a pena em 17 anos e sim a 16 anos e 1 mes e 15-dias. A ministra Cármen Lúcia interviu, sinalizando que na sua dosimetria, a pena seria de 16 anos. Moraes acatou.

Moraes foi seguido pelos ministros Flávio Dino e pelo presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin.

O ministro Luiz Fux votou para absolver Ramagem, por isso não participou da dosimetria.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) fechou em 4 a 1 o julgamento da trama golpista, condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados dele por crimes como organização criminosa e golpe de Estado. É a primeira vez que um ex-presidente do Brasil é condenado por crimes contra a democracia.

Após o voto do ministro Luiz Fux, que discordou dos colegas de Supremo Alexandre de Moraes e Flávio Dino, os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin votaram, na tarde desta quinta, e fecharam a condenação pelo placar de 4 a 1.